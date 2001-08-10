Сахалинские тхэквондисты завоевали 45 медалей на дальневосточных состязаниях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке прошли всероссийские и межрегиональные отборочные соревнования Дальневосточного федерального округа по олимпийскому тхэквондо на престижные финальные старты 2024 года. В них приняли участие спортсмены из 15 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сахалинскую область представляли более 50 бойцов.
Победителями соревнований стали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан, Владислав Федоров, Артур Подымако, Се Хи Су, Полина Сапунова, Тимофей Тхагапсов, Владислав Шпагин, Артем Ким, Кристина Когай, Максим Цой, Андрей Беленков, Милана Румянцева, Маргарита Елисеева и Бунедбек Олимжанов.
Серебряными призерами в поединках стали Валерия Киселева, Елизавета Коркина, Виктория Ильина, Аина Санакова, Лев Ульянов, Илья Макаренко, Ирина Мишуткина, Максим Ли, Владислав Федоров, Виктор Сон.
Бронзу завоевали Антон Мирошниченко, Александр Лисица, Марина Черкесова, Владислав Кузнецов, Дмитрий Ким, Антон Мирошниченко, Климентий Гущин, Андрей Беленков, Илья Бояров, Андрей Кузьминых и Маргарита Елисеева.
По результатам отбора на финал спартакиады учащихся России путевки завоевали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан и Владислав Федоров.
На летних Международных Играх «Дети Азии» в составе дальневосточной сборной выступят Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко и Валерия Киселева.
Тренируют сахалинских тхэквондистов Денис Ким, Сергей Ли, Григорий Черных, Чан Де Сир, Елена Кудряшова и Владимир Тулупов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
08:39 Сегодня Во Владивостоке в праздничные дни ограничат продажу алкоголя
09:04 Сегодня Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение
- 17:51 2 Мая Новый жилой микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске готовят к заселению
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
16:12 2 Мая В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
- 11:13 Вчера В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
- 14:47 6 Мая Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:57 6 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?