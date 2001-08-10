Тихоокеанское
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11:23, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские тхэквондисты завоевали 45 медалей на дальневосточных состязаниях

Сахалинские тхэквондисты завоевали 45 медалей на дальневосточных состязаниях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке прошли всероссийские и межрегиональные отборочные соревнования Дальневосточного федерального округа по олимпийскому тхэквондо на престижные финальные старты 2024 года. В них приняли участие спортсмены из 15 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представляли более 50 бойцов.

Победителями соревнований стали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан, Владислав Федоров, Артур Подымако, Се Хи Су, Полина Сапунова, Тимофей Тхагапсов, Владислав Шпагин, Артем Ким, Кристина Когай, Максим Цой, Андрей Беленков, Милана Румянцева, Маргарита Елисеева и Бунедбек Олимжанов.

Серебряными призерами в поединках стали Валерия Киселева, Елизавета Коркина, Виктория Ильина, Аина Санакова, Лев Ульянов, Илья Макаренко, Ирина Мишуткина, Максим Ли, Владислав Федоров, Виктор Сон.

Бронзу завоевали Антон Мирошниченко, Александр Лисица, Марина Черкесова, Владислав Кузнецов, Дмитрий Ким, Антон Мирошниченко, Климентий Гущин, Андрей Беленков, Илья Бояров, Андрей Кузьминых и Маргарита Елисеева.

По результатам отбора на финал спартакиады учащихся России путевки завоевали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан и Владислав Федоров.

На летних Международных Играх «Дети Азии» в составе дальневосточной сборной выступят Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко и Валерия Киселева.

Тренируют сахалинских тхэквондистов Денис Ким, Сергей Ли, Григорий Черных, Чан Де Сир, Елена Кудряшова и Владимир Тулупов.

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