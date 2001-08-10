На Сахалине определили сильнейших бойцов киокушин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытые региональные соревнования по киокушин, посвящённые Дню Победы, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В борьбе за награды состязаний участвовали более 100 каратистов, представляющих Хабаровский и Красноярский края, Амурскую и Сахалинскую области.
Спортсменам предстояло показать свои силы в дисциплинах «ката» («бой с тенью») и «кумитэ» (спарринги с противником).
- Это ежегодные соревнования, заключительные в тренировочном цикле этого сезона. Здесь ребята демонстрируют свои навыки, чему научились за прошедший год, после чего мы выходим на каникулы, - отметил председатель сахалинской федерации киокушин Александр Баканов.
Одним из победителей в ката стал 11-летний Макар Махутов.
- Занимаюсь этим видом спорта четыре года. Выбрал киокушин, потому что здесь учат дисциплине, тренируют не только физическое здоровье, но и дух, - рассказал Макар. – Самое сложное в ката – сосредоточиться только на себе и своих движениях, когда на тебя все вокруг смотрят.
Также в ката в своих возрастных категориях первые места заняли Платон Баев и Вадим Колосов.
Первые места в кумитэ заняли Захар Ширяев, Матвей Жоголев, Арсений Казакевич, Сергей Козлов, Ярослав Цымбал, Виктория Сохина, Вадим Колосов, Кирилл Шмаков, Платон Баев, Кирилл Новосельский, Владимир Козлов, Андрей Бурдак, Лев Щербатюк, Милана Ушаева, Андрей Коновалов, Иван Сичевский, Артем Русский, Анастасия Попова, Руслан Питеримов, Артем Авдевичев, Тимур Лобанов, Алина Борисенко, Никита Кознов, Платон Литвин, Леонид Зенин и Полина Савицкая.
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