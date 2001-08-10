Тихоокеанское
информационное агентство
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15:56, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Жителей Сахалинской области приглашают на состязания по мотокроссу

Жителей Сахалинской области приглашают на состязания по мотокроссу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу пройдет на территории аэродрома Пушистый. Участие в них примут около 100 спортсменов от 6 до 70 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Любители мотоспорта увидят захватывающее заезды и невероятные трассы.

Соревнования пройдут 12 мая, начало в 10:00.

Для мотоциклистов состязания станут официальным открытием летнего сезона.

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