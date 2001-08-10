Сахалинец Андрей Лысенко завоевал шесть медалей всероссийских соревнований по конкуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Андрей Лысенко стал обладателем шесть медалей всероссийских физкультурных соревнований по конному спорту (конкуру), посвящённых Дню Победы, в подмосковном конноспортивном клубе «Виват, Россия!», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинский всадник в паре с рыжим ганноверским жеребцом Мистером Фуксом-14 среди мужчин и женщин 16 лет и старше занял первое место на маршруте с препятствиями высотой 135 см и второе место с препятствиями высотой 130 см.

Верхом на гнедой венгерской кобыле Корморан-14 Андрей Лысенко завоевал три медали: серебряные награды в общем зачёте на маршруте с препятствиями высотой 115 и 120 см, а также бронзу с препятствиями высотой 130 см среди мужчин и женщин 16 лет и старше.

В общем зачёте на маршруте с препятствиями высотой 120 см спортсмен в паре с гнедой латвийской кобылой Альбервилла-16 одержал победу.