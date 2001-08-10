На Сахалине прошел первый чемпионат по гонкам с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошел первый в истории Сахалинской области официальный чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. В нем приняли участие около 40 спортсменов из Южно-Сахалинска, Долинска и Корсакова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Спортсменам предстояло преодолеть от 7 до 12 препятствий.

- Гонка с препятствиями на стометровке – это очень динамичный и зрелищный формат на скорость, ловкость и технику прохождения. Участников ждали квалификационные забеги с двумя попытками прохождения и лимитом времени. Четыре лучших результата попадали в полуфинал. Мощная и эмоциональная борьба была на всех этапах отбора, а также в финале индивидуального формата, - отметил президент федерации гонок с препятствиями Сахалинской области Александр Квак.

По результатам соревнований лучшие результаты показали Никита Мещеряков и Наталья Сердюкова, серебряные медали завоевали Александр Артюкевич и Алина Копусова, бронзовыми призерами стали Алексей Павлович и Ксения Нижегородова.

23 июня пройдет региональный чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанциях 5 и 6 км.