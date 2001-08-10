Сахалинские саватисты завоевали 17 медалей на чемпионате и первенстве России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали сахалинцы на чемпионате и первенстве России по савату в дисциплине «Ассо». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали более 200 бойцов из 23 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В возрастной категории «9-11 лет» золото завоевали Елисей Быстрых и Михаил Курочкин, бронзовой призеркой стала Диана Пьянникова.

Среди спортсменов в возрасте 12-14 лет лучший результат показала Кристина Важенкова, серебро завоевал Степан Решетов, на третью ступень пьедестала поднялись Сергей Леонов и Виктория Пьянникова.

Ярослав Дудкин, Влад Тюрин и Тимофей Дудко взяли золотые медали в категории «15-17 лет». Помимо награды Тимофею Дудко вручили специальный приз - «Лучший спортсмен первенства России» в своей возрастной категории. По итогам соревнований он, а также Влад Тюрин вошли в список кандидатов сборной команды РФ.

Среди взрослых спортсменов медали высшей пробы завоевали Даниил Петраков и Дмитрий Тё. Серебряными призерами стали Шамиль Шамсудинов, Тимофей Исаев, Владимир Хе и Кирилл Автаев. Еще одну бронзу команде сахалинцев принес Никита Фролов.