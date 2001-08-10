Сахалинские госслужащие состязались в выполнении нормативов ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла ХIII Спартакиада среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В ней приняли участие 13 трудовых коллективов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- У нас хорошая команда, должны справиться со всеми испытаниями. Изначально настраивали себя на достижение каких-то личных результатов, но попасть в тройку тоже было бы неплохо. Каждый из нас ведет активный образ жизни, думаю, покажем сегодня достойный уровень, - рассказала представительница регионального министерства экономического развития Валерия Картухина.

Команды состязались в выполнении нормативов ГТО: наклонах из положении стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подъемах туловища из положения лежа на спине и беге на 1 км.

- Это моя вторая спартакиада, сложных испытаний для меня нет – активно занимаюсь спортом, стараюсь охватить многие его виды. В первых двух дисциплинах показал себя неплохо, - отметил участник объединенной команды государственной жилищной инспекции и агентства по труду и занятости населения Денис Кузнецов.

По результатам Спартакиады лучший результат показала команда управления ФНС России по Сахалинской области, вторыми стали представители агентства по обеспечению деятельности мировых судей, замкнула тройку лидеров команда регионального министерства сельского хозяйства и торговли.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возродили ровно 10 лет назад. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни». Главная его цель – добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились уже миллионы людей в возрасте от 6 до 101 года.