Двукратный призер чемпионата мира провел мастер-класс для юных сахалинских хоккеистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа «Кубка Сахалина» по хоккею среди взрослых любительских команд Дальнего Востока не ограничивается только ледовыми баталиями. Организаторы (Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области) подготовили для любителей игры настоящих мужчин множество активностей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Вишенкой на торте стал мастер-класс серебряного и бронзового призера чемпионата мира, двукратного бронзового призера МЧМ, обладателя Кубка Гагарина 2013 года Андрея Миронова.
Хоккеисты такого уровня на Сахалин приезжают не часто. Поэтому неудивительно, что на льду шайбе негде было упасть. Так много было желающих получить совет от хоккеиста московского «Спартака».
По словам гостя, юные хоккеисты выбегали на лед с огромным желанием и широко раскрытыми глазами. Мальчишки, словно губки, впитывали каждое слово своего нового наставника.
- Были дети разных возрастов, от четырех до восьми лет. Хорошо повеселились, провели время. Дал подсказки, направления движения, чтобы им было легче и проще в будущем. В первую очередь пожелал им любить свое дело. Еще – быть честными, слушать тренеров и родителей, - говорит Андрей Миронов.
Титулованный хоккеист провел с сахалинцами несколько часов, щедро отсыпав каждому участнику мастер-класса кусочек своего опыта.
- Сказал тренеру, что ребята очень способны, очень дисциплинированы. В этом большая заслуга и тренера, и самих ребят. Вообще, я на Сахалине первый раз. Пребываю в восторге. Не только от уровня хоккея, но и от чистоты, природы. Много общался с людьми. Все скучают по хоккею, по атмосфере, «движухе». Надеюсь, что внес свой вклад в популяризацию хоккея на Сахалине, - добавил гость.
Такие акции, безусловно, нужны и важны. Хоккей не стоит на месте. Поэтому юным сахалинцам предстоит еще много работы, чтобы достичь спортивных высот. Но, как сказал Андрей Миронов, сахалинцы выбрали правильный вектор развития. И это не может не радовать.
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