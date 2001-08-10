Сахалинские легкоатлеты завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями четырёх медалей всероссийских соревнований по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Краснодаре и собрали более 180 участников из 32 регионов страны. Спортсмены выявляли сильнейших в технических дисциплинах – толкании ядра, метаниях булавы, диска, молота и копья.

Островной легкоатлет Андрей Семикрас занял второе место в метании диска, показав результат 25,90 м. Егор Стрикун стал обладателем серебряной медали в метании копья (23,78 м), Михаил Тутенько стал третьим в своем классе в метании копья (26,60 м), а Елена Сибилева стала обладательницей бронзовой медали в метании копья среди женщин (14,01 м).