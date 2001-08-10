Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2024
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14:23, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские легкоатлеты завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Сахалинские легкоатлеты завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями четырёх медалей всероссийских соревнований по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Краснодаре и собрали более 180 участников из 32 регионов страны. Спортсмены выявляли сильнейших в технических дисциплинах – толкании ядра, метаниях булавы, диска, молота и копья.

Островной легкоатлет Андрей Семикрас занял второе место в метании диска, показав результат 25,90 м. Егор Стрикун стал обладателем серебряной медали в метании копья (23,78 м), Михаил Тутенько стал третьим в своем классе в метании копья (26,60 м), а Елена Сибилева стала обладательницей бронзовой медали в метании копья среди женщин (14,01 м).

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