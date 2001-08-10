10 мая в Южно-Сахалинске пройдет легкоатлетическая эстафета на Кубок городской думы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Парад открытия спортивного мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 9:50. Соревнования стартуют в 10.00, награждение - в 11.45, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого (ул. Горького, д. 7).
К участию в эстафете на дистанцию 100 метров допускаются сборные команды:
- общеобразовательных школ;
- средних специальных учебных заведений (техникумы, колледжи);
- высших учебных заведений (институты, университеты);
- трудовых коллективов, организаций, предприятий, учреждений;
- трудовые коллективы СОШ;
- трудовые коллективы ДОУ.
Все участники эстафеты должны иметь соответствующую подготовку и допуск врача к соревнованиям.
Заявки на участие в эстафете подаются до 7 мая на эл. адрес: [email protected] (в Word, Excel формате), тел./факс: 8(4242)242008.
Необходимо предоставить:
- именную заявку, заверенную подписью руководителя и печатью, подписью врача и печатью медицинского учреждения на каждого участника соревнований. В случае отсутствия медицинского допуска на каждого участника соревнований группы «трудовые коллективы» к заявке прилагается Заявление участника о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности (приложение № 1, приложение № 2 ознакомиться можно по ссылке).
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
Подать заявки можно также на заседании судейской коллегии и представителей команд, которое состоится 7 мая в 15:00 часов по адресу: ул. Горького, д. 29 (ГАУ ДО «СШОР зимних видов спорта»).
Телефон для справок департамента физической культуры и спорта администрации Южно-Сахалинска: 312-598 (доб. 6).
Организаторы спортивного мероприятия - городская дума, администрация Южно-Сахалинска и федерация легкой атлетики Сахалинской области.
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