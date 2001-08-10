10 мая в Южно-Сахалинске пройдет легкоатлетическая эстафета на Кубок городской думы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Парад открытия спортивного мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 9:50. Соревнования стартуют в 10.00, награждение - в 11.45, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого (ул. Горького, д. 7).

К участию в эстафете на дистанцию 100 метров допускаются сборные команды:

- общеобразовательных школ;

- средних специальных учебных заведений (техникумы, колледжи);

- высших учебных заведений (институты, университеты);

- трудовых коллективов, организаций, предприятий, учреждений;

- трудовые коллективы СОШ;

- трудовые коллективы ДОУ.

Все участники эстафеты должны иметь соответствующую подготовку и допуск врача к соревнованиям.

Заявки на участие в эстафете подаются до 7 мая на эл. адрес: [email protected] (в Word, Excel формате), тел./факс: 8(4242)242008.

Необходимо предоставить:

- именную заявку, заверенную подписью руководителя и печатью, подписью врача и печатью медицинского учреждения на каждого участника соревнований. В случае отсутствия медицинского допуска на каждого участника соревнований группы «трудовые коллективы» к заявке прилагается Заявление участника о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности (приложение № 1, приложение № 2 ознакомиться можно по ссылке).

- договор о страховании на каждого участника (оригинал);

Подать заявки можно также на заседании судейской коллегии и представителей команд, которое состоится 7 мая в 15:00 часов по адресу: ул. Горького, д. 29 (ГАУ ДО «СШОР зимних видов спорта»).

Телефон для справок департамента физической культуры и спорта администрации Южно-Сахалинска: 312-598 (доб. 6).

Организаторы спортивного мероприятия - городская дума, администрация Южно-Сахалинска и федерация легкой атлетики Сахалинской области.