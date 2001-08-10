Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2024
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11:54, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Роман Гарибов взял серебро первенства России по дзюдо

Сахалинец Роман Гарибов взял серебро первенства России по дзюдо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Роман Гарибов поднялся на вторую ступень пьедестала в составе команды Дальневосточного федерального округа на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Калининграде и собрали сильнейших дзюдоистов из 49 регионов страны.

Роман Гарибов выступал в составе сборной ДФО в демонстрации техники дзюдо и набрал 13 баллов. В сумме сборная заработала 108 баллов и заняла второе место, уступив победителям, представляющим Санкт-Петербург, 2 очка.

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