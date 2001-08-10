Сахалинец Роман Гарибов взял серебро первенства России по дзюдо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Роман Гарибов поднялся на вторую ступень пьедестала в составе команды Дальневосточного федерального округа на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Калининграде и собрали сильнейших дзюдоистов из 49 регионов страны.

Роман Гарибов выступал в составе сборной ДФО в демонстрации техники дзюдо и набрал 13 баллов. В сумме сборная заработала 108 баллов и заняла второе место, уступив победителям, представляющим Санкт-Петербург, 2 очка.