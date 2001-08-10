Сахалинцы разыграли медали чемпионата и первенства области по вольной борьбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошли чемпионат и первенство Сахалинской области по вольной борьбе, посвященные памяти почетного гражданина Южно-Сахалинска Павла Алборова. В них приняли участие около 150 бойцов в возрасте от 13 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Спортсмены выступают на двух коврах одновременно. К соревнованиям присоединились юноши и девушки, а также мужчины из восьми районов области: Ногликского, Поронайского, Тымовского, Углегорского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и областного центра. По итогам состязаний мы сформируем сборную команду, которая представит регион на всероссийских стартах, - рассказал главный судья соревнований Александр Ваулин.
Каммила Мустафаева из села Поречье Углегорского района занимается борьбой полгода. В этот вид спорта пришла случайно – девушка наблюдала за занятиями брата, когда тренер Хиен Хак Син предложил приобщится к спорту и ей.
- Несмотря на то, что занимаюсь не так давно, уже есть значительные успехи. Выезжали на всероссийские соревнования в Брянск – там я взяла бронзу. Еще одну медаль, но уже золотую, завоевала сегодня, - отметила спортсменка.
С результатами поединков можно ознакомиться в документе.
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