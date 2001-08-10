Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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14:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Южно-Сахалинский городской бассейн приглашает на празднование 60-летнего юбилея

Южно-Сахалинский городской бассейн приглашает на празднование 60-летнего юбилея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году городской бассейн Южно-Сахалинска отметит 60-летие своей деятельности. За это время ни одно поколение южносахалинцев научилось здесь плавать и добиваться значительных результатов в спорте, в том числе, во всероссийских и международных соревнованиях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил тренер-преподаватель Спортивной школы по плаванию города Южно-Сахалинска Владимир Винокуренков, организаторы будут рады видеть своих выпускников, коллег, тренеров, работников спортивной школы и всех, кто причастен к городскому спорту.

Юбилейное торжественное мероприятие состоится 26 апреля в 17 часов в ДК "Родина".

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