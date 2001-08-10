Константин Коковуров признан лучшим сахалинским спортсменом по итогам 2023 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По результатам 2023 года победу в конкурсе одержал воспитанник тренеров Анастасии Ким и Ким Ден Тхе спортшколы восточных видов единоборств Константин Коковуров, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В прошлом году спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала международных соревнований «V Спортивные игры ALBA 2023» в Каракасе (Венесуэла), «International Armenia Open 2023» в Ереване (Армения) и «II Игры стран СНГ» в Могилёве (Белоруссия), первенства России среди юношей, девушек (14-15 лет), юношей, девушек (14-17 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет) в Южно-Сахалинске и чемпионата ДФО в Хабаровске. Также Константин завоевал серебряные награды на международных соревнованиях «Moscow-Karate-Universe» в Москве, чемпионате России в Орле и Кубке России в Нижнем Новгороде. Бронзу островной каратист взял на всероссийских соревнованиях «Невский факел» в Санкт-Петербурге. Среди прочего, островной каратист принял участие в XXVI чемпионате мира по каратэ WKF в Будапеште (Венгрия).
- Я поздравляю с этой по-настоящему заслуженной победой. Очень приятно наблюдать за тем, как растут наши спортсмены и каких успехов добиваются. Мы всегда следим за их выступлениями, поддерживаем, радуемся новым достижениям. Все результаты, показанные Константином Коковуровым, говорят не только о личных заслугах, но и об успехах тренеров и развитии каратэ в Сахалинской области, - отметил глава островного министерства спорта Артём Подшивалов.
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