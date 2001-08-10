Тихоокеанское
информационное агентство
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16:51, | Новости спорта Сахалина и Курил

Константин Коковуров признан лучшим сахалинским спортсменом по итогам 2023 года

Константин Коковуров признан лучшим сахалинским спортсменом по итогам 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам 2023 года победу в конкурсе одержал воспитанник тренеров Анастасии Ким и Ким Ден Тхе спортшколы восточных видов единоборств Константин Коковуров, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В прошлом году спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала международных соревнований «V Спортивные игры ALBA 2023» в Каракасе (Венесуэла), «International Armenia Open 2023» в Ереване (Армения) и «II Игры стран СНГ» в Могилёве (Белоруссия), первенства России среди юношей, девушек (14-15 лет), юношей, девушек (14-17 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет) в Южно-Сахалинске и чемпионата ДФО в Хабаровске. Также Константин завоевал серебряные награды на международных соревнованиях «Moscow-Karate-Universe» в Москве, чемпионате России в Орле и Кубке России в Нижнем Новгороде. Бронзу островной каратист взял на всероссийских соревнованиях «Невский факел» в Санкт-Петербурге. Среди прочего, островной каратист принял участие в XXVI чемпионате мира по каратэ WKF в Будапеште (Венгрия).

- Я поздравляю с этой по-настоящему заслуженной победой. Очень приятно наблюдать за тем, как растут наши спортсмены и каких успехов добиваются. Мы всегда следим за их выступлениями, поддерживаем, радуемся новым достижениям. Все результаты, показанные Константином Коковуровым, говорят не только о личных заслугах, но и об успехах тренеров и развитии каратэ в Сахалинской области, - отметил глава островного министерства спорта Артём Подшивалов.

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