На Сахалине определили сильнейших спортсменов по джиу-джитсу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат, первенство и фестиваль по джиу-джитсу прошел в Южно-Сахалинске. Участие в соревнованиях принимали более 220 спортсменов от 5 до 45 лет из Владивостока, Большого Камня и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в дисциплинах «не ваза» (борьба) и fighting (ударная техника).

В чемпионате золотые медали завоевали Евгений Шматин из bjj spirit (62 кг), а также представители СК «Триумф» - Расул Абдылдаев (69 кг), Глеб Дмитриев (77 кг) и Михаил Ведров (98 кг).

Первые места первенства заняли Тимур Джамбеков из островной федерации рукопашного боя (63 кг), Максим Цыплин (45 кг) и София Васильева из bjj spirit (52 кг).

Сильнейшими спортсменами по джиу-джитсу на фестивале стали Артур Смирнов из СК «Триумф» (20 кг), Ульяна Дудко СК «Питбуль» (30 кг) и Егор Беляков из СК «Триумф» (34 кг).