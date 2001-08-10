Тихоокеанское
информационное агентство
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15:35, | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортшкола по техническим видам спорта представит Сахалинскую область на выставке "Россия"

Спортшкола по техническим видам спорта представит Сахалинскую область на выставке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники спортивной школы по техническим видам спорта представят Сахалинскую область на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсплрте.

На стенде островного региона пройдёт «Спортивная неделя». Гостей будут ожидать мастер-классы по сборке планеров и моделей самолетов, активные игры, показ тематических фильмов, а также памятные сувениры и подарки.

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