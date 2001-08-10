Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2024
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17:47, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине продолжаются всероссийские соревнования по художественной гимнастике

На Сахалине продолжаются всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третий день всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Восход» завершился в Южно-Сахалинске. Десятки комплектов наград разыгрывают более 700 спортсменок из 26 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.

Одним из главных организаторов состязаний стала дальневосточная общественная организация содействия развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр».

- Главная цель нашего объединения – развивать этот вид спорта, помогать региональным федерациям в проведении соревнований. Рад, что второй год подряд «Восход» принимает Сахалинская область, ведь это моя родина. Поэтому в островной регион хочется привозить еще больше спортивных мероприятий, рассказал президент «Амурского тигра» Александр Буклов.

- Художественная гимнастика на острове развивается в позитивном ключе. Яркое тому подтверждение – победа нашей спортсменки Киры Яблочниковой на первенстве России. И это не предел. Уверена, что данные всероссийские соревнования принесут в копилку Сахалинской области много медалей, - рассказала президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.

Одну из самых первых медалей для островного региона принесли спортсменки команды «Веснушки», представляющие спортивную школу «Сахалин».

- У моей команды выступление с обручами получилось очень хорошо, а вот с булавами были помарки. С особой радостью подхожу к соревнованиям всероссийского уровня. На них очень много соперниц и команд, с которыми мы соревнуемся. Действительно чувствуется большая конкуренция, которая помогает нам становиться еще сильнее, - поделилась своими эмоциями после выступления гимнастка команды «Веснушки» Александра Желтова.

Соревнования продолжаться 12 апреля, начало в 09:00, церемония закрытия пройдет в 20:00. Вход в зал учебно-тренировочного центра «Восток» свободный.

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