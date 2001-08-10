На Сахалине продолжаются всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Третий день всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Восход» завершился в Южно-Сахалинске. Десятки комплектов наград разыгрывают более 700 спортсменок из 26 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.
Одним из главных организаторов состязаний стала дальневосточная общественная организация содействия развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр».
- Главная цель нашего объединения – развивать этот вид спорта, помогать региональным федерациям в проведении соревнований. Рад, что второй год подряд «Восход» принимает Сахалинская область, ведь это моя родина. Поэтому в островной регион хочется привозить еще больше спортивных мероприятий, рассказал президент «Амурского тигра» Александр Буклов.
- Художественная гимнастика на острове развивается в позитивном ключе. Яркое тому подтверждение – победа нашей спортсменки Киры Яблочниковой на первенстве России. И это не предел. Уверена, что данные всероссийские соревнования принесут в копилку Сахалинской области много медалей, - рассказала президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.
Одну из самых первых медалей для островного региона принесли спортсменки команды «Веснушки», представляющие спортивную школу «Сахалин».
- У моей команды выступление с обручами получилось очень хорошо, а вот с булавами были помарки. С особой радостью подхожу к соревнованиям всероссийского уровня. На них очень много соперниц и команд, с которыми мы соревнуемся. Действительно чувствуется большая конкуренция, которая помогает нам становиться еще сильнее, - поделилась своими эмоциями после выступления гимнастка команды «Веснушки» Александра Желтова.
Соревнования продолжаться 12 апреля, начало в 09:00, церемония закрытия пройдет в 20:00. Вход в зал учебно-тренировочного центра «Восток» свободный.
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