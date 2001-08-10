Сахалин впервые принимает этап Кубка Дальнего Востока по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
I этап Кубка Дальнего Востока по плаванию стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Более 300 пловцов, представляющих Приморский, Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области, соревнуются за звание сильнейших в 50-метровом бассейне островной спортшколы водных видов спорта.
В первый день соревнований спортсменов ожидали старты в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем, 100 м брассом, а также 100 и 1500 м вольным стилем.
По итогам заплывов на стометровке вольным стилем в категории «юноши 14-15 лет» победу одержал хабаровчанин Арсений Швец.
- Эта дистанция моя самая любимая. Сколько лет плаваю – упор делаю на неё. Свои результатом доволен, отрыв от ближайшего соперника больше, чем в полторы секунды, - поделился эмоциями 14-летний Арсений.
Кубок Дальнего Востока – новые для федерального округа соревнования. В этом году он организован впервые и разбит на два этапа. Первый проходит на Сахалине. Второй проведут осенью в Хабаровске, где спортсмены покажут свои силы в 25-метровом бассейне.
Состязания будут проходить ежедневно до 13 апреля. Начало в 10:00. Вход свободный.
Следить за заплывами можно онлайн по ссылке.
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