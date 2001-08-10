Тихоокеанское
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12:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске стартовали Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания"

В Поронайске стартовали Всероссийские спортивные соревнования школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске стартовали Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Соревнования проходят на базе спортивных объектов СШ «Поронайск-Арена». В них принимают участие 4 городские (школы №1,2, 7, 8) и 2 сельские команды. (с. Восток, пгт. Вахрушев).
 
Основу соревнований составляет «Спортивное многоборье» - подтягивание на перекладине, отжимание, подъём туловища из положения лёжа, прыжки в длину, наклоны вперёд. Также программа включает бег, легкоатлетическую эстафету, подвижные игры. 
 
Команды-победительницы среди городских и среди сельских школ представят Поронайский район на областных соревнованиях.

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