Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске стартовали Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Соревнования проходят на базе спортивных объектов СШ «Поронайск-Арена». В них принимают участие 4 городские (школы №1,2, 7, 8) и 2 сельские команды. (с. Восток, пгт. Вахрушев).

Основу соревнований составляет «Спортивное многоборье» - подтягивание на перекладине, отжимание, подъём туловища из положения лёжа, прыжки в длину, наклоны вперёд. Также программа включает бег, легкоатлетическую эстафету, подвижные игры.

Команды-победительницы среди городских и среди сельских школ представят Поронайский район на областных соревнованиях.