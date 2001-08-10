На Сахалине среди ветеранов СВО пройдет "Кубок Защитников Отечества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочее совещание с представителями регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и островных спортивных федераций прошло в центре спортивной подготовке Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.
На встрече заместитель директора ЦСП Артемий Грицук обсудил с коллегами вопросы, связанные с организацией физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества». Он пройдёт 28 и 29 апреля.
- Наша главная задача – это мотивировать ветеранов СВО к занятиям физической культурой и спортом, вовлечь всех желающих в паралимпийское движение. Реализовать эти цели помогут спортивные мероприятия, мастер-классы и тематические встречи, - подчеркнул Артемий Грицук. - Сегодня мы обсуждали организационные вопросы проведения соревнований. Нам нужно учесть всю специфику такого рода состязаний.
Турнир будет включать в себя пять спортивных дисциплин – армрестлинг, настольный теннис, стрельба из лука, пауэрлифтинг и пулевая стрельба.
Соревнования станут отборочными, победители и призеры отправятся отстаивать честь Сахалинской области на дальневосточном этапе «Кубка Защитников Отечества».
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