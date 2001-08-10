Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

I этап Открытого Кубка СШ водных видов спорта «Быстрый Китёнок» прошёл в Южно-Сахалинске. В течение двух дней в 50-метровом бассейне спортшколы награды оспаривали более 300 спортсменов из Холмска, Корсакова, Анивы и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Ежегодные соревнования традиционно включают в себя несколько этапов. В первом пловцы состязаются в плавании вольным стилем. В течение года ребятам также предстоит показать свои навыки в плавании на спине, брассом, баттерфляем, а также в комплексном плавании и заплывах на длинные дистанции, - отметили организаторы.

По итогам соревнований на отрезке 25 м победили Егор Веселов и Василиса Грушина (7-8 лет).

Сильнейшими в своих возрастных группах на дистанции 50 м стали Егор Веселов и Дарина Коростылева (7-8 лет), Денис Карпович и Стефани Уитфилд (9-10 лет), Виктор Фарфутдинов и Виктория Завертяева (11-12 лет), Никита Тараненко и Анна Соколова (13-14 лет), Савелий Сакун и Ирина Ким (15-16 лет).

Первые места на стометровке заняли Денис Карпович и Стефани Уитфилд (9-10 лет), Виктор Фарфутдинов и Елизавета Романова (11-12 лет), Никита Погудин и Анна Соколова (13-14 лет), Савелий Сакун и Ирина Ким (15-16 лет).

На 200-метровой дистанции золото завоевали Никита Волосович и Стефани Уитфилд (9-10 лет), Виктор Фарфутдинов и Виктория Завертяева (11-12 лет), Никита Погудин и Антонина Татаурова (13-14 лет), Савелий Сакун и Ирина Ким (15-16 лет).

- Я занимаюсь плаванием четыре года. Очень много тренируюсь, поэтому свои результаты улучшать получается. Но добраться до пьедестала не удаётся, всё-таки уровень пловцов на Сахалине очень высокий, - рассказал участник стартов Александр Мирошников.