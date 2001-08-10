Тихоокеанское
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16:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход"

На Сахалине пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут под руководством шестикратной чемпионки мира и тренера олимпийской чемпионки Маргариты Мамун - Амины Зариповой, а также чемпиона мира по мужской ритмической гимнастике Александра Буклова.  

Торжественная церемония открытия состоится 9 апреля в 14:00.

В ней примут участие члены сборной команды России – это многократный призер кубка сильнейших в отдельных видах многоборья, победительница международных турниров и ГРАН-ПРИ Милена Щенятская, победительница и призер соревнований всероссийских и международных уровней Виктория Чумакова.

Организатор соревнований межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация по развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр». Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта Сахалинской области, островного центра спортивной подготовки и федерации художественной гимнастики Сахалинской области.

Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России.

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