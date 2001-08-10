На Сахалине пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут под руководством шестикратной чемпионки мира и тренера олимпийской чемпионки Маргариты Мамун - Амины Зариповой, а также чемпиона мира по мужской ритмической гимнастике Александра Буклова.

Торжественная церемония открытия состоится 9 апреля в 14:00.

В ней примут участие члены сборной команды России – это многократный призер кубка сильнейших в отдельных видах многоборья, победительница международных турниров и ГРАН-ПРИ Милена Щенятская, победительница и призер соревнований всероссийских и международных уровней Виктория Чумакова.

Организатор соревнований межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация по развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр». Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта Сахалинской области, островного центра спортивной подготовки и федерации художественной гимнастики Сахалинской области.

Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России.