На Сахалине пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования пройдут под руководством шестикратной чемпионки мира и тренера олимпийской чемпионки Маргариты Мамун - Амины Зариповой, а также чемпиона мира по мужской ритмической гимнастике Александра Буклова.
Торжественная церемония открытия состоится 9 апреля в 14:00.
В ней примут участие члены сборной команды России – это многократный призер кубка сильнейших в отдельных видах многоборья, победительница международных турниров и ГРАН-ПРИ Милена Щенятская, победительница и призер соревнований всероссийских и международных уровней Виктория Чумакова.
Организатор соревнований межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация по развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр». Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта Сахалинской области, островного центра спортивной подготовки и федерации художественной гимнастики Сахалинской области.
Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Восход» стартуют в Южно-Сахалинске. В состязаниях на базе УТЦ «Восток» примут участие свыше 700 спортсменок из 26 регионов страны. Гимнастки поборются не только за место на пьедестале почета, но и за звание мастера спорта России.
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