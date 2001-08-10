Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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16:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Екатерина Воротыляк завоевала серебро забега RAY Сочи Автодром 2024

Сахалинка Екатерина Воротыляк завоевала серебро забега RAY Сочи Автодром 2024

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская легкоатлетка, сотрудница СШОР летних видов спорта Екатерина Воротыляк заняла второе место на забеге RAY Сочи Автодром 2024, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования собрали более 3300 участников на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.

Екатерина выступала на 10-километровой трассе и финишировала с результатом 38:42, обеспечив себе серебряную награду в категории «женщины, 35-39 лет».

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