Игроки волейбольной команды ПСК "Сахалин" рассказали детям о пользе волейбола
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Алиса Шишкина, Светлана Чеснокова, Софья Бухановская и Александра Дмитриева стали гостями детского сада «Рябинка», где научили самых юных волейболистов основным приёмам игры и после сыграли несколько дружеских матчей в мини-волейбол, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Мини-волейбол очень популярен среди дошкольных учреждений. В детском саду «Рябинка» практикуют этот вид спорта около 8 лет, занятия проводятся среди подготовительных групп. Всего в учреждении волейболом охвачено порядка 50 детей, которые ежегодно принимают участие в первенствах города и области.
- Когда к нам приходят такие гости, профессиональные спортсмены, дети получают огромный заряд энергии и эмоций. Они даже ведут себя иначе, у них становится лучше дисциплина и больше интереса, так как это совсем другой уровень занятий для них, они чувствуют ответственность и серьезность тренировки, - рассказал педагог дополнительного образования Сергей Егоров.
Занятия мини-волейболом в раннем возрасте способствуют всестороннему физическому развитию и совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» планирует продолжить активное сотрудничество с дошкольными учреждениями для популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей нашей области.
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