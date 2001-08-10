Сахалинка Анастасия Шкуратова стала третьей на Кубке Азии по буерному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Анастасия Шкуратова завоевала бронзовую награду международных соревнований по буерному спорту «Кубок Азии», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В рамках Байкальской буерной недели в Ольхонском районе на льду крупнейшего озера России прошли Кубок Азии, Кубок Байкала и первенство России. За звание сильнейших боролись спортсмены из России, Германии и Швейцарии. Островной регион на соревнованиях представляла воспитанница тренеров Бориса Веселикова и Валерии Орловой отделения парусного спорта СШОР летних видов спорта Анастасия Шкуратова.
По итогам пяти гонок Кубка Азии среди девушек до 17 лет Анастасия стала третьей. По результатам 15 стартов первенства России в классе «Буер Ледовый Оптимист» спортсменка стала четвёртой.
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