В Южно-Сахалинске обсудили организацию работы по выявлению спортивно одаренных детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Методический семинар о механизме организации работы по выявлению спортивно одаренных детей, в том числе среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов прошёл в Южно-Сахалинске. Местом проведения теоретической части мероприятия стала спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта, а практической – СШ «Сахалин». Участие приняли более 20 заместителей директоров, начальников отделов по спортподготовке, инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Первую половину дня мы посвятили теории, на которой лекторы рассказали о методах выявления и организации отбора спортивно одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Слушатели узнали об аппаратно-программном комплексе «Стань Чемпионом», который два года работает в спортивной школе «Сахалин» и помогает в ранней спортивной ориентации детей, - отметила исполняющая обязанности начальника управления по летним и зимним видам спорта ЦСП Елена Хон.
В ходе теоретической части семинара были подняты вопросы о создании базы данных спортивно одарённых детей Сахалинской области, а также их поддержке и сопровождении.
Участниками практической части стали тренеры-преподаватели. Они смогли наглядно увидеть, как проводится тестирование на АПК «Стань Чемпионом». Этот процесс был продемонстрирован специалистами спортшколы - тренером-преподавателем Никитой Марченко и инструктором по спорту Дмитрием Злобиным.
- Данное тестирование позволяет получить объективную информацию о предрасположенности ребенка к определенному виду спорта. Получив и использовав эти знания, родители могут помочь своим детям в перспективе добиваться более высоких спортивных результатов, - рассказал начальник отделения спортивной подготовки по виду спорта футбол Сергей Скворцов.
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