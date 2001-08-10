Сахалинцев приглашают на "Зарядку с чемпионом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Физкультурное мероприятие «Зарядка с чемпионом» пройдёт в Южно-Сахалинске 6 апреля. Событие приурочено к празднованию Всемирного дня здоровья, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Мероприятие состоится в стенах Центра единоборств. Его участниками могут стать все желающие. Для сахалинцев будет организованы медицинская площадка, где можно будет пройти скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Здесь же пройдут выступления спортсменов с творческими номерами, зарядка с тренером-профессионалом, «Весёлые старты» и будет организована викторина. Всем гостям события вручат значок участника.
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 70, Центр единоборств. Начало в 11:00.
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