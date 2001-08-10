Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте «Роза хутор» завершился финал Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования стали заключительными в этом сезоне, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Успешные заезды в параллельном слаломе принесли островитянке золото, а параллельном слаломе-гиганте – серебро.

По результатам выступлений на всех этапах состязаний сахалинка София Надыршина стала второй во всероссийском списке лидеров Кубка.