Тихоокеанское
информационное агентство
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12:45, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России

Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте «Роза хутор» завершился финал Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования стали заключительными в этом сезоне, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Успешные заезды в параллельном слаломе принесли островитянке золото, а параллельном слаломе-гиганте – серебро.

По результатам выступлений на всех этапах состязаний сахалинка София Надыршина стала второй во всероссийском списке лидеров Кубка.

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