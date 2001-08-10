Сахалинские стрелки завоевали шесть медалей этапа Кубка России и всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями шести наград этапа Кубка России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Улан-Удэ и собрали 136 сильнейших стрелков из 12 регионов страны.

Спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанница тренера СШ игровых видов спорта Геннадия Лаптева Ольга Аверкина, выступая на этапе Кубка в упражнении МВ 3х20 (малокалиберная винтовка, 50 метров, стрельба из трёх положений по 20 выстрелов), взяла золото, а в дисциплине МВх60 (малокалиберная винтовка, 50 метров, 60 выстрелов лёжа) стала третьей. На всероссийских стартах островная спортсменка в стрельбе из пневматической винтовки на 60 выстрелов с 10 метров заняла первое место.

В финале всероссийских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 м на 60 выстрелов сошлись два сахалинца. По итогам спортсмен регионального центра спортподготовки Константин Обоскалов стал первым, Владислав Немыкин – вторым.

В упражнении ВП-ПС (винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная) всероссийских соревнований бронзовую награду завоевали Полина Овчинникова и Константин Обоскалов.