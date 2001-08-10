Тихоокеанское
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17:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские дзюдоисты взяли четыре медали всероссийских соревнований

Сахалинские дзюдоисты взяли четыре медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями четырёх медалей всероссийского турнира по дзюдо «Юный Амурец» среди юношей и девушек до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте..

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали более 270 участников, представляющих 15 регионов России. Честь Сахалинской области на состязаниях отстаивали 13 дзюдоистов.

По итогам турнира воспитанники тренера Олега Богданова Максим Пивоварчик (весовая категория 50 кг) и Богдан Тяпшев (90 кг) заняли первые места, а Даниэль Бердикулов (60 кг) – второе. Ещё одно золото взяла воспитанница Рамазана Саадуева Вероника Макеева (70 кг).

Благодаря своей победе Максим Пивоварчик выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

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