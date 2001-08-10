Тихоокеанское
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3 Апреля 2024
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16:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Артём Кан стал победителем первенства ДФО по боксу

Сахалинец Артём Кан стал победителем первенства ДФО по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три медали первенства Дальневосточного федерального округа по боксу, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали 167 участников в возрасте 13-14 лет из всех регионов Дальнего Востока.

Воспитанник тренера-преподавателя Юрия Майорова спортшколы «Флагман» Артём Кан (весовая категория 52 кг) провёл три поединка против соперников из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Приморского края и во всех одержал победу.

Впереди сахалинца ожидает первенство России, которое пройдёт в подмосковном Чехове.

Хасбулат Умаров (весовая категория 54 кг, тренер Иннокентий Потапов) завоевал серебряную награду соревнований. Воспитанник Николая Барышева Артём Ким (63 кг) взял бронзу.

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