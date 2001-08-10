Сахалинец Артём Кан стал победителем первенства ДФО по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три медали первенства Дальневосточного федерального округа по боксу, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали 167 участников в возрасте 13-14 лет из всех регионов Дальнего Востока.

Воспитанник тренера-преподавателя Юрия Майорова спортшколы «Флагман» Артём Кан (весовая категория 52 кг) провёл три поединка против соперников из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Приморского края и во всех одержал победу.

Впереди сахалинца ожидает первенство России, которое пройдёт в подмосковном Чехове.

Хасбулат Умаров (весовая категория 54 кг, тренер Иннокентий Потапов) завоевал серебряную награду соревнований. Воспитанник Николая Барышева Артём Ким (63 кг) взял бронзу.