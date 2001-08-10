Специалистам спортшкол рассказали о нововведениях в работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал двухдневный семинар об особенностях организации учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку. Слушателями стали более 80 тренеров, инструкторов-методистов и руководителей спортивных школ островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Все это необходимо знать для корректной работы спортивных организаций. Одним этот семинар поможет повысить свою квалификацию, другим и вовсе поможет войти в профессию, - отметила исполняющая обязанности начальника управления по летним и зимним видам спорта ЦСП Елена Хон.

В качестве спикеров выступили специалисты центра спортивной подготовки Сахалинской области и спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта. В первый день на семинаре обсудили формы положений, регламентирующих организацию приема поступающих в спортшколы, возникновение и случаи прекращения образовательных отношений, особенности организации самостоятельной подготовки в спортшколе во время каникул, сборов, карантина, а также особенности организации и контроля индивидуальной подготовки. Поговорили об особенностях анализа учебно-тренировочных занятий, и аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

- На семинаре остро встал вопрос от слушателей-руководителей муниципальных спортшкол о требованиях и условиях федерального стандарта спортивной подготовки в части 100% финансового обеспечения тренировочного процесса, но в реальных условиях эти показатели гораздо скромнее. Решение данного вопроса позволит увеличить качество организации учебно-тренировочного процесса, - рассказала модератор и организатор мероприятия Светлана Крюковская.

4 апреля слушателей ждут не только теоретическая, но и практическая части по выявлению спортивно одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.