Сахалинкам вручили юбилейные медали по случаю столетия Минспорта в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов вручил юбилейные медали заслуженному работнику физической культуры РФ, ветерану труда Сахалинской области Тамаре Буториной и главному инженеру спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого Любови Пащук, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Награды посвящены 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

- Весь прошлый год стал для нас и всех спортивных ведомств страны юбилейным – ведь 100 лет назад появился орган, отвечающий за все физкультурные и спортивные достижения страны. Вы – две наши «главные спортивные звездочки». Благодаря вам в регионе на протяжении многих лет развиваются физкультура и спорт, на высоком уровне работают спортивные школы. Поэтому для меня большая честь вручить вам эти медали, - отметил Артем Подшивалов.

Тамара Генриховна Буторина работает в сфере физической культуры и спорта с 1982 года. Она награждена медалью «Ветеран труда Сахалинской области», почетными знаками «Отличник Физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», грамотой Правительства Сахалинской области. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и «Почетный гражданин Сахалинской области».

Любовь Павловна Пащук работает в должности главного инженера СШОР ЛВС с 2006 года. При ее непосредственном участии в 2009 году была произведена реконструкция стадиона «Спартак» с установкой искусственного покрытия футбольного поля, легкоатлетических секторов и беговых дорожек, также установлено видео и аудио оборудование. После реконструкции стадиону присвоена вторая категория, он внесен во Всероссийский реестр, и появилась возможность готовить не только спортсменов высокой квалификации, но и проводить соревнования всероссийского и международного масштаба.