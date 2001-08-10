Сахалинкам вручили юбилейные медали по случаю столетия Минспорта в России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов вручил юбилейные медали заслуженному работнику физической культуры РФ, ветерану труда Сахалинской области Тамаре Буториной и главному инженеру спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого Любови Пащук, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Награды посвящены 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
- Весь прошлый год стал для нас и всех спортивных ведомств страны юбилейным – ведь 100 лет назад появился орган, отвечающий за все физкультурные и спортивные достижения страны. Вы – две наши «главные спортивные звездочки». Благодаря вам в регионе на протяжении многих лет развиваются физкультура и спорт, на высоком уровне работают спортивные школы. Поэтому для меня большая честь вручить вам эти медали, - отметил Артем Подшивалов.
Тамара Генриховна Буторина работает в сфере физической культуры и спорта с 1982 года. Она награждена медалью «Ветеран труда Сахалинской области», почетными знаками «Отличник Физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», грамотой Правительства Сахалинской области. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и «Почетный гражданин Сахалинской области».
Любовь Павловна Пащук работает в должности главного инженера СШОР ЛВС с 2006 года. При ее непосредственном участии в 2009 году была произведена реконструкция стадиона «Спартак» с установкой искусственного покрытия футбольного поля, легкоатлетических секторов и беговых дорожек, также установлено видео и аудио оборудование. После реконструкции стадиону присвоена вторая категория, он внесен во Всероссийский реестр, и появилась возможность готовить не только спортсменов высокой квалификации, но и проводить соревнования всероссийского и международного масштаба.
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