Тихоокеанское
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17:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Детсадовцы Поронайского района определили лучших в шашках

Детсадовцы Поронайского района определили лучших в шашках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе поронайского детского сада «Дружные ребята» состоялись соревнования по шашкам. Турнир прошел в зачет спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений. В шашечных баталиях принимали участие 6 команд - все городские детские сады и детский сад «Дельфин» пгт Вахрушев.
 
Места распределились следующим образом:
1 место - «Дружные ребята»;
2 место - «Сказка»;
3 место - «Морячок».

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