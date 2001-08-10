Сахалинские саватисты завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по савату в дисциплине «Комба» (полный контакт). Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По результатам поединков среди юношей серебро завоевал островитянин Тимофей Дудко, выступающий в весовой категории «до 60 кг». Еще два серебра завоевали юниоры из Охи - Дмитрий Ерошенков («до 60 кг») и Кирилл Автаев («до 65 кг»).
Среди мужчин в супертяжелом весе серебряным призером стал Алексей Пантиев («85+ кг»).
В конце апреля сахалинцы поборются за медали чемпионата и первенства России по савату в дисциплине «Ассо» (легкий контакт).
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