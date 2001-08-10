На Сахалине определили сильнейших многоборцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области прошел региональный чемпионат по многоборью ГТО. В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Анивы, Невельска, Долинска и Александровска-Сахалинского.
- Мы собрали здесь единомышленников, любителей многоборья, чтобы они проверили свои силы и выносливость. Их результаты на этих состязаниях будут иметь вес при отборе в сборную команду Сахалинской области, которая позже представит регион на Играх ГТО по Дальнему Востоку, - рассказал вице-президент федерации многоборья ГТО Евгений Дорохов.
Чемпионат проходил в течение двух дней в Аниве и Южно-Сахалинске. Спортсменам предстояло набрать максимальное количество баллов за фиксированное время в комплексе упражнений: гребля, рывки, толчки, махи и приседания с гирями, подъем туловища из положения лежа, бёрпи и бег. В Аниве многоборцы состязались в плавании.
- В спорте я с девяти лет. В школе и институте профессионально занимался легкой атлетикой, а после перешел в разряд «любителей» - сейчас увлекаюсь плаванием, бегом, силовыми упражнениями, всем понемногу. К этим соревнованиям я не готовился, стало интересно проверить свои силы с имеющимся у меня уровнем подготовки, - отметил участник из Корсакова Максим Локеенко.
По результатам состязаний в абсолютном зачете среди женщин первое место заняла Александра Понизович, второй стала Светлана Кузьмина, третье место у Екатерины Пуговкиной.
Среди мужчин в категории «18-34» лучший результат показал Евгений Червов, серебро завоевал Ильяс Нургалиев, бронзу – Станислав Евгеньев. В категории «35+» первым стал Александр Решетов, второе место у Тихона Скотникова, замкнул тройку лидеров Александр Мирошниченко.
Фотографии пресс-службы министерства спорта Сахалинской области и Юлии Паливода.
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