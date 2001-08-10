На Сахалине участники проекта "Лыжи в школу" закрыли сезон эстафетой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске подвели итоги восьмого сезона регионального проекта «Лыжи в школу» по направлению «беговые лыжи». В качестве своеобразного экзамена по освоению полученных навыков для воспитанников семи школ областного центра провели командную эстафету, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Мы реализуем проект «Лыжи в школу» с 2016 года. За это время десятки тысяч сахалинских школьников научились стоять и бегать на лыжах, а также освоили горнолыжный спорт и сноуборд. Желаю каждому из вас сегодня показать освоенные навыки в лыжных гонках, побороть свои страхи и двигаться только вперед, - напутствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
В соревнованиях приняли участие представители гимназии № 1, лицея № 1, СОШ № 6, СОШ № 1, СОШ № 16, СОШ № 23, лицея № 2.
- Я на лыжах с детства, но регулярные тренировки с одноклассниками помогают не терять навык, к тому же, под руководством тренеров узнала много нового. Очень хороший проект, многие ребята из моей школы научились получать удовольствие от лыж именно благодаря ему, - рассказала ученица лицея № 1 Екатерина Бородина.
Школьники состязались в смешанной эстафете по четыре человека в команде. Каждому предстояло как можно быстрее преодолеть дистанцию в 1 км.
По результатам гонки золото завоевали представители лицея № 1, второе место у гимназии № 1, замкнули тройку лидеров спортсмены из школы № 6.
В 2024 году к тренировкам на лыжах присоединились восемь общеобразовательных школ. Более семи тысяч школьников в возрасте от 11 до 17 лет стали участниками проекта и научились новому виду спорта.
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