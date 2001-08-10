Тихоокеанское
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15:06, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определились первые лидеры Зимних игр паралимпийцев

На Сахалине определились первые лидеры Зимних игр паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй соревновательный день Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в кёрлинге на колясках прошёл в Южно-Сахалинске. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» яркими матчами порадовали команды Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Значение керлинга на колясках переоценить трудно. Этот вид спорта помогает людям с ограниченными возможностями здоровья улучшить свою физическую подготовку, повысить самооценку и научиться работать в команде. Кроме того, керлинг способствует развитию социальных навыков, поскольку спортсмены общаются друг с другом, знакомятся и находят новых друзей, - сказала главный тренер сборной Сахалинской области по керлингу Екатерина Антонова.

В третьем туре команда «Сахалинская область» не смогла оказать большого сопротивления, проиграв более опытным спортсменам из «Московской области-2» (3:10).

- Керлинг для меня является не только интересным и захватывающим видом спорта, но и важным инструментом для реабилитации и социальной адаптации. Этот вид спорта продолжает развиваться и привлекать все больше спортсменов со всего мира, доказывая, что нет никаких границ для тех, кто готов преодолевать трудности и стремиться к успеху, - отметила кёрлингистка Сахалинской области Елена Сибилева.

«Красноярский край 1» в упорной борьбе вырвали победу у «Москвы 1» (6:5). Кёрлингисты «Гранитъ» уверено обыграли команду «Сборной Новосибирской области» со счетом 7:3.

«Результаты остальных игр:

«Москва 3» – «Шанс», 8:4

«Московская область 1» – «Санкт-Петербург 2», 6:2

«Красноярский край 2» – «Самарская область 2», 4:10

«Красноярский край 1» – «Гранитъ», 11:4

«Санкт-Петербург 1» – «Сахалинская область», 11:3

«Москва 1» – «Самарская область 1», 6:5

В группе «А» лидерство захватили спортсмены команды «Красноярский край 1». В их копилке 3 победы. Кёрлингисты «Самарской области 2» и «Москвы 2» на данный момент заняли верхнюю часть турнирной таблицы в группе «В», одержав при этом по две победы.

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