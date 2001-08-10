На Сахалине определились первые лидеры Зимних игр паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй соревновательный день Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в кёрлинге на колясках прошёл в Южно-Сахалинске. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» яркими матчами порадовали команды Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Значение керлинга на колясках переоценить трудно. Этот вид спорта помогает людям с ограниченными возможностями здоровья улучшить свою физическую подготовку, повысить самооценку и научиться работать в команде. Кроме того, керлинг способствует развитию социальных навыков, поскольку спортсмены общаются друг с другом, знакомятся и находят новых друзей, - сказала главный тренер сборной Сахалинской области по керлингу Екатерина Антонова.

В третьем туре команда «Сахалинская область» не смогла оказать большого сопротивления, проиграв более опытным спортсменам из «Московской области-2» (3:10).

- Керлинг для меня является не только интересным и захватывающим видом спорта, но и важным инструментом для реабилитации и социальной адаптации. Этот вид спорта продолжает развиваться и привлекать все больше спортсменов со всего мира, доказывая, что нет никаких границ для тех, кто готов преодолевать трудности и стремиться к успеху, - отметила кёрлингистка Сахалинской области Елена Сибилева.

«Красноярский край 1» в упорной борьбе вырвали победу у «Москвы 1» (6:5). Кёрлингисты «Гранитъ» уверено обыграли команду «Сборной Новосибирской области» со счетом 7:3.

«Результаты остальных игр:

«Москва 3» – «Шанс», 8:4

«Московская область 1» – «Санкт-Петербург 2», 6:2

«Красноярский край 2» – «Самарская область 2», 4:10

«Красноярский край 1» – «Гранитъ», 11:4

«Санкт-Петербург 1» – «Сахалинская область», 11:3

«Москва 1» – «Самарская область 1», 6:5

В группе «А» лидерство захватили спортсмены команды «Красноярский край 1». В их копилке 3 победы. Кёрлингисты «Самарской области 2» и «Москвы 2» на данный момент заняли верхнюю часть турнирной таблицы в группе «В», одержав при этом по две победы.