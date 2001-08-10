Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по чир спорту пройдут в Южно-Сахалинске 30 и 31 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Масштабные состязания соберут в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» 719 спортсменов из 48 клубов, представляющих 26 регионов.

Для участников будут организованы мастер-классы по дисциплинам перфоманса и чирлидинга от тренеров и хореографов ведущих клубов России.

Церемония открытия состоится 30 марта в 11:30. Вход свободный.

Напомним, Сахалин примет всероссийские соревнования по чир спорту во второй раз. В 2023 году старты собрали 435 участников из 13 регионов страны.