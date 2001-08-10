Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
Сейчас 00:57
91,95|100,37|66,91
У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно
18:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалин примет всероссийские соревнования по чир спорту

Сахалин примет всероссийские соревнования по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по чир спорту пройдут в Южно-Сахалинске 30 и 31 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Масштабные состязания соберут в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» 719 спортсменов из 48 клубов, представляющих 26 регионов.

Для участников будут организованы мастер-классы по дисциплинам перфоманса и чирлидинга от тренеров и хореографов ведущих клубов России.

Церемония открытия состоится 30 марта в 11:30. Вход свободный.

Напомним, Сахалин примет всероссийские соревнования по чир спорту во второй раз. В 2023 году старты собрали 435 участников из 13 регионов страны.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?