Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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10:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские летающие лыжники - чемпионы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда одержала победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле на трамплине К-120 и собрали 79 сильнейших спортсменов из 13 регионов страны.

В командных соревнованиях золото чемпионата завоевали островные летающие лыжники Максим Колобов, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон под руководством тренера Владимира Спивакова.

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