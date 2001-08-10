На Сахалине впервые провели соревнования по русской борьбе на опоясках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по русской борьбе на опоясках прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания состоялись в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и собрали более 40 участников всех возрастов.

- Когда я стал изучать виды русской народной борьбы, а их всего более десяти, мне встретилась борьба на опоясках. Она пользовалась популярностью ещё во времена, когда люди жили общинами. Поединки устраивались на ярмарках, гуляниях, праздниках – в местах с большими скоплениями людей, - поделился подробностями президент сахалинской федерации русской борьбы Евгений Иванов. – Исконно русским этот вид борьбы можно считать из-за стиля опоясывания – пояс повязывается через левое плечо вокруг шеи со скруткой на правом боку с обвязыванием вокруг талии. Так завязывали пояса только на Руси.

Правила русской борьбы на опоясках вариативны, организаторы могут вносить некоторые коррективы. Но из обязательных – это хват одной рукой за скрутку, а другой – за лямку опояски. Отпускать руки запрещено. Для победы необходимо свалить соперника на спину, либо дважды положить на грудь, бок или живот. Разрешены большинство действий из других видов борьбы – скручивания, броски, подножки, зацепы, подхваты ногами.

Среди победителей соревнований – 12-летний Максим Павленко.

- Уже много лет занимаюсь греко-римской и вольной борьбой, а не так давно стал изучать и русскую. У русской борьбы очень интересные, отличные от других правила, всё ощущается по-другому, - рассказал Максим. – Сегодня соперником выступил мой друг, боремся с ним не в первый раз. Как противник он очень тяжёлый, но я всё же победил.

По итогам соревнований первые места заняли Софья Иванова, Владимир Подольный, Сергей Ким, Даниел уулу Мунарбек, Артём Мазуркевич, Максим Павленко, Нурислам Абдимухтаров, Валерий Гладков, Хан Качыкеев, Дарья Маркова, Ярослав Лаптев, Максим Безобразов, Николай Веселов, Роман Викуленко, Нуриэл Абдимухтаров, Билал Сагдиллаев, Тихон Скворцов, Идрис Мухудинов, Кирилл Ткаченко, Кирилл Крылов, Константин Гримин, Тимофей Иванов, Артём Лавренко, Данил Тучков, Вероника Макеева и Виктор Фёдоров.