Сахалин – чемпион Дальнего Востока в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Сахалинской области стала победителем Дальневосточного чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и вошла в «топ-20» лучших школьных баскетбольных команд России. В финальном поединке они вырвали победу у представителей Хабаровского края. Игра закончилась со счетом 88-91, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- С 2013 года островной регион регулярно участвует в чемпионате ДФО школьной баскетбольной лиги, и сегодня мы впервые принимали финал – принимали для того, чтобы его выиграть! Я поздравляю нашу команду, весь тренерский состав! Ребята, вы большие молодцы! – поздравил сахалинцев с победой министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Финальный матч получился зрелищным и очень напряженным. По словам председателя региональной федерации баскетбола Антона Лазарева, в прошлом году на чемпионате сахалинцы стали третьими, но им этого было мало.

- Я рассчитывал на «тройку», но то, что сделали ребята – это просто нечто! Финал получился невероятным – огонь в глазах игроков, переживания тренеров, поддержка зала полного зрителей! Считаю, что мы организовали отличную серию игр, - отметил он.

В течение четырех дней за шанс представлять Дальний Восток на всероссийском суперфинале состязались 20 команд. По результатам проведенных матчей среди юношей и девушек первое место у Сахалинской области и Приморского края, вторыми стали хабаровчане и баскетболистки из Забайкальского края. Бронзу завоевали юноши из Приморья и девушки из Магаданской области.

Лучшими игроками финала чемпионата стали Юлиана Овлякулиева (пгт. Сибирцево, Приморский край) и Даниил Цыкура (г. Южно-Сахалинск). Самым результативным игроком стал Кирилл Гребенщиков (г. Хабаровск) – он принес своей команде 44 очка в финальном матче.

- Мы рассчитывали выиграть этот турнир, но не думали, что будет так сложно. Мы не в первый раз встречались с командой из Хабаровска, были уверены в своих силах, но соперники не хотели сдаваться, получилось очень напряженно. Теперь будем готовится к суперфиналу в Саратове – сделаем все, ради высоких результатов, - поделился впечатлениями капитан сахалинской сборной Даниил Цыкура.