Сахалинцев приглашают на онлайн-конференцию РУСАДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет первую онлайн-конференцию «Научно-практические аспекты антидопинговых исследований». Она состоится 23 и 24 апреля. К участию в качестве докладчиков и слушателей приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Конференция затронет темы права, социологии и фармакологии в сфере антидопинга. Так участников ждут обсуждения проблем правового развития в России, отношения к допингу, методик формирования антидопинговой культуры и другие.

Для участия в качестве спикера необходимо до 1 апреля направить тезисы для отбора комиссией. Требования к оформлению указаны в прикрепленном документе. Слушатели могут зарегистрироваться до 20 апреля.

Подать заявку можно по ссылке https://vk.cc/cvdD3V. Участие в конференции бесплатное.