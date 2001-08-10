На Сахалине определили сильнейших самбистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учебно-тренировочном центре «Восток» прошло первенство Дальневосточного федерального округа по самбо, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования собрали более 300 самбистов в возрасте 14-16 лет, представляющих Забайкальский, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Еврейскую автономную, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Республику Саха (Якутия).
- Хочется отметить, что соревнования проходят на очень высоком уровне, я бы сказал, на международном, и в этом большая заслуга министерства спорта и центра спортивной подготовки Сахалинской области. Качество зала, питание, проживание, судейская коллегия - всё отлично. Для нашего региона, как для родины самбо, это очень важно, - отметил вице-президент федерации самбо Сахалинской области Альберт Югай.
Поединки проходили одновременно на трёх коврах. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и мастерства.
- Сначала я решила попробовать себя в танцах, но быстро поняла, что это не моё. И вот уже три года как занимаюсь самбо. Обожаю этот вид спорта. Это мои третьи соревнования ДФО, - рассказала участница состязаний из Уссурийска Олеся Бокова.
В своих возрастных и весовых категориях лучшими среди юношей стали Алексей Патрешов, Даниил Чабан, Анатолий Кузнецов, Максим Слюсарев, Тимур Гуменюк, Савелий Семеняченко, Григорий Суисси, Ян Хабаров и Богдан Тяпшев.
Среди девушек медали высшей пробы завоевали Алина Заритовская, Ульяна Белокурова, Дарья Шарапова, Анастасия Власюк, Софья Белованова, Екатерина Барабаш, Олеся Будаева, Анастасия Онуприенко и Вероника Макеева.
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