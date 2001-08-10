Тихоокеанское
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15:43, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили самых метких в практической стрельбе

На Сахалине определили самых метких в практической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования и первенство Сахалинской области по практической стрельбе из пневматического пистолета прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания в стенах тира спортшколы по техническим видам спорта собрали более 30 участников.

По итогам турнира в категории «супер-юниоры, открытый класс» первое место занял Равиль Масолов. Вторым стал Тимофей Соловьёв, третьим – Иван Ануфриев.

В категории «супер юниоры, продакшен класс» победу одержал Кирилл Урыбин. На вторую ступень пьедестала поднялся Максим Акимов. Тройку лидеров замкнул Тамир Елемисов.

Сергей Полушкин стал самым метким среди супер юниоров в стандартном классе. Второе место занял Никита Карпушов. Третьим стала Кира Козуб.

В стандартном классе победителем стал Кирилл Пак. Серебро взял Владислав Петухов. Бронзу заработал Илья Череватый.

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