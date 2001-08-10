Продлён конкурс на создание талисмана IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр, которые пройдут в начале 2025 года в Южно-Сахалинске, продлили конкурс на создание талисмана соревнований. Предложить свой вариант маскота могут сахалинцы в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Талисман – это яркий запоминающийся персонаж, который будет использоваться во всех мероприятиях IV Российско-Китайских молодежных зимних игр. Важно, чтобы он был уникальным, то есть не повторял визуальные образы спортивных команд из других стран и с предыдущих культурно-спортивных мероприятий.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать животное, которое бы отражало темы Сахалинской области, спорта, дружбы народов Китая и России. Работа может быть выполнена как на бумаге, так и в электронном виде.

Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года включительно на электронную почту [email protected] с пометкой «Конкурс» с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе или по адресу: 693006 г. Южно-Сахалинск, Хабаровская, д. 49, 4 этаж, каб. 407 (в будние дни с 09:00 до 17:00).

Лучшие работы получат подарки от центра спортивной подготовки Сахалинской области, а победитель конкурса войдет в историю Игр, как создатель талисмана.

Справки по телефону 8 (4242) 67-17-10.