Фестиваль спортивной борьбы состоялся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соревнованиях, посвященных Международному женскому дню, приняли участие порядка 200 спортсменов. В городской школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе состязались юные борцы из Анивы, Ноглик, Поронайска, Корсакова, Невельска и Южно-Сахалинска,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С приветственным словом к участникам обратились вице-мэр Дмитрий Хайбриев, а также депутат Городской Думы Руслан Тен. Кроме того, борцы получили напутствие от почетного жителя Сахалинской области, ветерана ФСБ и КГБ Владимира Цветкова.

Как рассказал директор городской СШОР по греко-римской борьбе Владислав Глухов, открытые соревнования проводились среди ребят, которые только начали спортивный путь. Участники проверяли свои навыки в греко-римском и вольном стилях борьбы.

По результатам состязаний лидером стала южно-сахалинская команда. Второе место заняли спортсмены из Невельска. Замкнула тройку победителей - команда Поронайска.