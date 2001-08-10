Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Известные российские спортсмены прибыли в островной регион в рамках проведения XXV Сахалинского лыжного марафона памяти И.П. Фархутдинова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Александра Легкова, Антона Бабикова, Александра Логинова и комментатора «Матч ТВ» Илью Трифанова встречали островные спортсмены – лыжники и биатлонисты. С улыбками и горящими глазами они ждали прилет известных чемпионов. Впереди их ждет мастер-класс.
- Очень жду Александр Легкова. Хочу посетить мастер-класс и узнать, со скольки лет он стал заниматься лыжами и почему он выбрал именно этот вид спорта. Круто, что к нам приезжают чемпионы, и я могу с ними пообщаться, - поделился эмоциями сахалинский лыжник Мирослав Телышев.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков впервые посетил Южно-Сахалинск. Как он рассказал, несмотря на восьмичасовой перелёт, уже ждёт встречи с сахалинскими детьми и их родителями. Именитый спортсмен очень часто ездит по регионам и считает своей миссией приобщать россиян к здоровому образу жизни, популяризировать лыжные гонки в частности.
- Вы встречаете как на Олимпийских играх – дети, флаги, кричалки. Большое спасибо за эмоции. Считаю, что спортсмены, которые завоёвывают медали на Олимпиадах, чемпионатах мира обязаны заниматься с молодёжью. А лыжные гонки – один из самых массовых видов спорта, - рассказал Александр Легков.
Президент Russialoppet Георгий Кадыков-Орбелиани отметил, что юбилейный марафон поражает своим масштабом.
- Конечно, организаторам приходится сложно, но это того стоит. Два дня соревнований требуют серьёзной подготовки. Уверен, что сахалинская команда справится, - отметил Георгий Кадыков-Орбелиани.
Напомним, XXV Сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова пройдёт 8 и 9 марта. Его участниками станут спортсмены из более чем сорока регионов России. 8 марта лыжники преодолеют дистанцию 30 км классикой, а 9 марта – 30 и 50 км свободным стилем. 9 марта в стенах спортшколы «Кристалл» состоится торжественная церемония награждения. Начало в 19:00. Вход для всех свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:42 Сегодня Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
15:29 Сегодня Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024
09:00 Сегодня Дальневосточницы мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
15:17 1 Марта Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 15:19 1 Марта Автобусы маршрута №12 будут курсировать между Новой Деревней и ТПУ "Нова"
14:59 29 Февраля 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня Более 200 безнадзорных собак с начала года отловили в Южно-Сахалинске
- 11:32 Сегодня На Сахалине военнослужащие продолжают учиться управлять БПЛА
- 14:58 Вчера График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
- 11:43 5 Марта Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?