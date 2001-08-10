Тихоокеанское
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11:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

В стенах сахалинского штаба общественной поддержки состоялся шахматный турнир

В стенах сахалинского штаба общественной поддержки состоялся шахматный турнир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первую весеннюю рабочую неделю региональное отделение сторонников партии "Единая Россия" в рамках Всероссийского марафона "Сила России" провело шахматный турнир на площадке штаба.

Турнир собрал на одном поле учащихся восточной гимназии, студентов политехнического колледжа СахГУ, а также представителей ассоциации нард и шахмат.

Битва умов за досками выдалась нешуточной, но по итогу победила дружба.

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