11:05, | Новости спорта Сахалина и Курил
В стенах сахалинского штаба общественной поддержки состоялся шахматный турнир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первую весеннюю рабочую неделю региональное отделение сторонников партии "Единая Россия" в рамках Всероссийского марафона "Сила России" провело шахматный турнир на площадке штаба.
Турнир собрал на одном поле учащихся восточной гимназии, студентов политехнического колледжа СахГУ, а также представителей ассоциации нард и шахмат.
Битва умов за досками выдалась нешуточной, но по итогу победила дружба.
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