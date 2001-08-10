Южно-Сахалинск ждут крупнейшие горнолыжные соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С середины до конца марта Южно-Сахалинск традиционно примет чемпионат, первенство, этапы Кубков России по горнолыжному спорту, а также всероссийские соревнования «Утро Родины». На соревнованиях ожидается около 150 спортсменов.

Местом проведения стартов станут трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

С 13 по 14 марта начнется борьба на этапе Кубка России, с 15 по 16 марта пройдут чемпионат и первенство (в возрасте от 16 до 20 лет), а 17 и 18 марта состоится финал Кубка страны. Все эти дни горнолыжники будут демонстрировать свое мастерство в гигантском слаломе.

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» пройдут с 21 по 24 марта в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Завершит череду крупных стартов первенство страны среди спортсменов в возрасте 14-15 лет. С 27 марта по 1 апреля горнолыжники сразятся за медали в гигантском слаломе, супергиганте и командных соревнованиях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.